دعوات لتظاهرات شعبية عصر اليوم تنديدا بإعادة انتخاب الحلبوسي

2022/01/10 | 10:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعا ناشطون، الاثنين، الى الخروج بتظاهرات شعبية حاشدة عصر اليوم تنديدا بإعادة انتخاب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، معتبرين ما جرى في جلسة امس الاحد “خيانة”.وقال الناشط ضرغام ماجد في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واطلعت عليه /المعلومة/، “يا أبناء العراق الأوفياء ..ندعوكم الثالثة عصرا للخروج […]

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