بالوثيقة.. مسؤول حكومي يصدر أمراً ادارياً يخص المحاضرين والاداريين

2022/01/10 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أصدر مدير عام تربية الديوانية عقيل الجبوري، اليوم الاثنين، أمراً إدارياً شريحة المحاضرين والإداريين.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) انه "استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التربية تقرر استمرار المحاضرين والإداريين في مديريتنا بالدوام الرسمي والاستمرار بصرف الأجور المعتمدة بالقرار 130 لسنة 2021 للسنة المالية 2022 للمحاضرين والاداريين المتعاقدين مع مديريتنا وصرف رواتبهم حسب نسبة الصرف 1/2021 لحين اقرار موازنة العام الجاري وتنفيذ قرار 315".

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