الاطار التنسيقي: ما حصل في جلسة امس لن نسمح بتكراره في جلسة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء

2022/01/10 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، ان ما حصل في جلسة امس لن نسمح بتكراره في جلسة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.وقال القيادي في الاطار سعد السعدي، لـ(بغداد اليوم)، ان "ما حصل من فوضى وعدم احترام للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لن نسمح بتكراره في جلسة اختيار رئيس الوزراء او الجمهورية، فلا يمكن فرض امر الواقع على القوى السياسية من اي طرف سياسي اخر".وبين السعدي ان "تشكيل اي حكومة عراقية يجب ان يكون من خلال اتفاق وتوافق القوى السياسية كافة، وخصوصاً الشيعية، فلا يمكن فرض امر واقع من خلال الفوضى وعدم الالتزام بالطرق الدستورية والقانونية، فالعملية السياسية في العراق لايمكن ان تسير بهذا المنهج اطلاقاً، ولن نسمح بذلك".

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