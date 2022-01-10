كانت وراء هجمات حاوي العظيم..ديالى ترصد بؤرة جديدة لـ

2022/01/10 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، اليوم الاثنين، عن بؤرة جديدة لداعش جديدة في محافظة صلاح الدين.

وقال العزاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الهجمات الاخيرة على حاوي العظيم اقصى شمال ديالى في محيط قرى البو بكر كانت قادمة من منطقة الحدادية ضمن حوض العيث شرق صلاح الدين والتي تحولت مؤخرا الى بؤرة لفلول داعش تضم مضافات وفق المعلومات".

وأضاف ان "داعش ينتقل من العيث ضمن يسير بمحاذاة نهر العظيم ومن ثم يصل الى الحاوي قبل ان يهاجم قطعات الجيش والحشد الشعبي والمناطق القريبة".

ولفت إلى أن "ضغط القوات الامنية على الزركة دفعت داعش الى الانتقال الى الحدادية في العيث باعتبارها ذات جغرافية معقدة ومترامية الاطراف وقريبة من مسارات عدة مناطق ومدن"، مبيناً أن "وضع الحاوي جيد وهناك سلسلة اجراءات اتخذت من اجل افشال اي مخطط لاستهداف القوى الامنية والحشد الشعبي والقرى المحررة".

وكانت المناطق القريبة من حاوي العظيم تعرضت مؤخرا الى سلسلة هجمات من قبل خلايا داعش تسببت في سقوط ضحايا.

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