فلسفة العدالة الاجتماعية بين القواعد التوزيعية والايتيقا الشخصية - زهير الخويلدي

2022/01/10 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمة"أول قاعدة في السياسة؟ هي أن تكون عادلا.



الثانية؟ هي أن تكون عادلا.



والثالثة؟ هي أن تكون عادلا.



هذا ما كتبه الماركيز دي كوندورسيه عام 1777.



لكن ما هي السياسة العادلة، المجتمع العادل؟ ما هي العدالة الاجتماعية؟ استقرت هذه الأسئلة على الفلسفة السياسية لقرون، فمصطلح "العدالة" يغطي، في العالم الغربي على الأقل، مفهومين مرتبطين ولكن مع ذلك مختلفين تمامًا: العدالة القانونية من ناحية، والعدالة الا ......





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