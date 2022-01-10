مسؤول محلي بِشأن الكهرباء: كربلاء تجهز باقل مما تنتج بمرات والتزويع غير عادل

2022/01/10 | 10:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف الكهرباء شائك ويحتاج الى معالجة حقيقية من الحكومة المركزية.

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