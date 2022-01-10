الاطاحة بـ'شرعي' قاطع جنوب الكرخ بداعش في بغداد - عاجل

2022/01/10 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، الاطاحة بما يسمى شرعي قاطع جنوب الكرخ بعملية استخباراتية في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل عملياتها الامنية لضرب معاقل الارهاب وتجفيف منابعهم واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة مكنتها من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة (٤/ارهاب ) لانتمائة لعصابات داعش الارهابي لعملة بمنصب مايسمى شرعي قاطع جنوب الكرخ وتم اعتقالة في سجن بوكا عام٢٠٠٣ وفي عام ٢٠١٦ عمل بمايسمى الحسبة ضمن قاطع نينوى".

واشار البيان الى ان "الارهابي من عائلة ارهابية ولديه اشقاء احدهم تم تنفيذ حكم الاعدام بحقه عام 2014 والاخر فجره نفسه العفنة على قوات التحالف والثالث محكوم مؤبد و الرابع محكوم اعدام في سجن ذي قار والخامس يعمل مقاتل بما يسمى فرقة الفرقان عين جالوت وهارب حاليا".وتابع، "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الارهابي".

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