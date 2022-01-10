كركوك توضح حقيقة ازمة الغاز في المحافظة

2022/01/10 | 10:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نفت دائرة المنتوجات النفطية في محافظة كركوك، الاثنين، وجود أزمة غازة في المحافظة، فيما كشفت عن إجراءات عاجلة لمتابعة عمليات البيع بشكل عادل بين مناطق المحافظة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار.وقال مسؤول إعلام الدائرة غسان محمد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجان التفتيشية التابعة للدائرة، اتخذت إجراءتها لمتابعة الوكلاء ومناطق بيع اسطوانات الغاز المسال […]

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