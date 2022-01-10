2022/01/10 | 10:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على أحد المطلوبين لانتماءه لتنظيم داعش.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الثاني 2022)، أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة (4/ارهاب)، لانتمائة لعصابات داعش الارهابي لعملة بمنصب مايسمى شرعي قاطع جنوب الكرخ وتم اعتقالة في سجن بوكا عام 2003 وفي عام 2016 عمل بمايسمى الحسبه ضمن قاطع نينوى".

وأوضح البيان أنه "من عائلة ارهابية ولديه اشقاء احدهم تم تنفيذ حكم الاعدام بحقه عام 2014 والاخر فجره نفسه العفنة على قوات التحالف والثالث محكوم مؤبد و الرابع محكوم اعدام في سجن ذي قار والخامس يعمل مقاتل بما يسمى فرقة الفرقان عين جالوت وهارب حاليا".

وأكد "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الارهابي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تطيح بـ’شرعي جنوب الكرخ’ في داعش ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تطيح بـ’شرعي جنوب الكرخ’ في داعش ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).