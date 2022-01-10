2022/01/10 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عائلة ارهابية..القبض على قيادي بداعش في بغداد يتبع..

ظهرت المقالة من عائلة ارهابية..



القبض على قيادي بداعش في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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