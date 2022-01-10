ملكة بريطانيا تتورط بتكريم مجرم حرب - كاظم المقدادي

2022/01/10 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_المقدادي بعد 15 عاماً من تركه لمنصبه كرئيس لمجلس الوزراء، قامت ملكة بريطانيا بتكريم توني بلير- رئيس الوزراء الأسبق بوسام الفروسية ضمن قائمة الشرف التي اصدرتها في عيد راس السنة للعام الجديد 2022، تقديرا لنشاطه خلال عمله كرئيس للوزراء للفترة 1997- 2007،.



وهذا الوسام هو أرفع وأقدم وسام بريطاني يمنح لمستحقه لقاء خدمات مميزة قدمها للمملكة أو للعالم.وينال صاحبه أيضاً لقب (سير) رسمياً..يبدو ان ثمة من ور ......





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