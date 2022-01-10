2022/01/10 | 10:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان عصابات داعش الارهابية اقدمت على اختطاف مدني تحت تهديد السلاح في كركوك.وقال المصدر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “مجموعة من عصابات داعش الارهابية اقدمت على اختطاف المواطن (ج.س) يعمل في الزراعة برية دلس باشا في محافظة كركوك”.وأضاف المصدر، أن “العصابات اقتادت المدني إلى […]

ظهرت المقالة تحت تهديد السلاح..



عصابات داعش تختطف مدنياً في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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