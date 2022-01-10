نائب: التوافق الوطني هو الحل الوحيد للخروج من دائرة الصراع السياسي

2022/01/10 | 10:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد النائب عن تحالف تقدم وعزم نايف الشمري، الاثنين، ان التوافق الوطني الحل الوحيد للخروج من دائرة الصراع السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري أمر مهم خصوصا خلال المرحلة المقبلة”.وأضاف أن “استمرار الخلاف بين القوى الشيعية ربما تبعد بسلبيتها على أرض […]

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