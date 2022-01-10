تربية الديوانية تقرر الاستمرار في صرف أجور المحاضرين والإداريين

2022/01/10 | 10:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت مديرية تربية محافظة الديوانية، الاستمرار في صرف الأجور اليومية للمحاضرين والإداريين.

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