سابقة سعودية.. عقوبة جديدة بحق متحرش تضاف إلى السجن والغرامة

2022/01/10 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان "تشهير"، نشرت صحيفة "القبس" السعودية حكم قضائي بإدانة مواطن ذكرت اسمه بالكامل بجريمة التحرش الجنسي، وذلك إعمالا بالتعديل القانوني الأخير الذي أقره مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

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