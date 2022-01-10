السفارة الاميركية لرئاسة البرلمان: مطالبون بالاسراع في تشكيل الحكومة

2022/01/10 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدمت السفارة الاميركية في بغداد، اليوم الاثنين، بالتهاني عقب انتخاب هيئة جديدة لرئاسة البرلمان، مطالبة بالاسراع في تشكيل الحكومة.وذكرت السفارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الولايات المتحدة ترحب بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي يُعدُ جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية”.وباركت السفارة، بحسب البيان، بـ […]

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