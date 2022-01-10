مدرب سلة النفط يراهن على تحقيق اللقب السادس

2022/01/10 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكد مدرب فريق النفط لكرة السلة خالد يحيى، عزم فريقه على إعادة سيناريو الموسم السابق والتتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة السادسة.وقال يحيى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" فريق النفط قدم مستوى متميزاً خلال المرحلة الأولى من المسابقة المحلية وتمكن من التربُّع على صدارة الفرق "، مبيناً، أنّ " الفريق لديه مواجهة مهمة اليوم أمام فريق السماوة والجميع عازم على تحقيق نتيجة طيبة وصولاً الى الهدف المنشود والتتويج بلقب الدوري للمرة السادسة".وأضاف يحيى، أنّ" الجهاز الفني للفريق رفع من وتيرة استعداد اللاعبين من خلال التدريبات المكثفة"، لافتاً الى أنّ " إدارة النادي عززت صفوف الفريق بالمحترف الامريكي كيفن وير الذي سيكون اضافة كبيرة للفريق في مبارياته المقبلة".وتابع يحيى، أنّ" الهدف الأساس من جميع المباريات هو تحقيق الفوز وتجاوز كل الصعوبات التي تواجهنا أمام الفرق المنافسة على المربع الذهبي ".

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