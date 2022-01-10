مستشار الكاظمي يكشف عن الية تنظيم الامور المالية من دون موازنة

2022/01/10 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزارء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن كيفية ادارة الامور المالية للبلاد من قبل وزارة المالية في ظل عدم وجود قانون موازنة للعام الحالي.وقال صالح، لوكالة ايرث نيوز، إن “يعتمد حاليا قانون الادارة المالية النافذ وتطبيقاته الاصولية في تسيير الحياة المالية للبلاد التي تنصرف بشكل خاص الى تنظيم […]

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