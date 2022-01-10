صندل من قطع السوشي وحذاء من كرات التنس..كيف تحول مصممة الأغراض المنزلية إلى أزياء مرحة؟

2022/01/10 | 11:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال تصفحك منصة "انستغرام" أو "تيك توك"، من المحتمل أنك صادفت صورًة لأحذية مصنوعة من كرات التنس أو قبعة من الخبز، وهي أعمال من أنامل نيكول ماكلولين.

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