تشكيل فريق مختص لمتابعة

2022/01/10 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت مصدر امني مطلعة، اليوم الاثنين، عن تشكيل فريق عالي المستوى لمتابعة ملف تدفق المخدرات من إيران عبر ديالى.

وقال المصدر تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "تدفق المخدرات من إيران عبر ديالى بلغ مستويات عالية في السنوات الاخيرة حيث تم اعتقال العشرات من التجار والمروجين والناقلين لها بعضهم إيرانيين".

وأضاف ان "عملية النقل تجري عبر طرق مختلفة بعضها عن عبر مسارات تهريب سرية للغاية باستخدام وسائط مختلفة".

وأوضح المصدر ان "التقارير الامنية وتأكيدات النواب المتكررة حول ملف المخدرات وخطورته دفع بغداد الى تشكيل فريق عالي المستوى من اجل تتبع خيوط تجارة المخدرات في ديالى خاصة مع تحولها الى ممر رئيسي في السنوات الاخيرة بالإضافة الى تنامي التعاطي".

وأشار الى ان "الجهد الامني تضاعف في الاشهر الاخيرة مما اسفر عن اعتقال أكثر من 300 تاجر ومروج ومتعاطي المخدرات"، لافتاً إلى ان "وجود اهتمام بكشف حيتان المخدرات في ديالى خاصة في ظل وجود تأكيدات بانهم يتلقون دعم من قوى وجهات متنفذة".

وتابع ان "الفريق تمكن بالفعل من الاطاحة برؤوس كبيرة في الاسابيع الاخيرة بعمليات غير معلنة"، مؤكدا ان "نتائج التحقيقات ربما تكشف عن مفاجئات من العيار الثقيل".

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