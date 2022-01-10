واشنطن: نأمل الاسراع بعملية تشكيل الحكومة

2022/01/10 | 11:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، ترحيبها بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي أمس الأحد.وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد وصل “النور نيوز” نسخة منه ان انعقاد الجلسة “يُعدُ جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية”.وتقدمت الولايات المتحدة بحسب بيان السفارة “بأحرّ التهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه محمد الحلبوسي وكذلك النائب …

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