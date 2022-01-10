السودان.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد الحكم العسكري

2022/01/10 | 11:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة أطباء السودان المركزية، الاثنين، إن محتجا عمره 16 عاما توفي إثر إصابته في مظاهرات ضد الحكم العسكري في البلاد، الأحد، بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ سيطرة الجيش على الحكم في أكتوبر الماضي إلى 63.

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