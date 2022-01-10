قيادي بالاطار يتحدث عن بدء “حراك شعبي” لرفض مخرجات جلسة الامس

2022/01/10 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد عضو الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاثنين، عدم دستورية جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاحد والتي تخللها الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني ونقله الى المستشفى، فيما أشار الى بدء حراك شعبي لرفض مخرجات الجلسة.وقال المعموري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اقرب عبارة لوصف ما حدث في اول جلسة لمجلس النواب في دورته […]

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