المرور تحصي أعداد المركبات الخصوصي المحتجزة خلال أسبوعين

2022/01/10 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أحصت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، أعداد المركبات الخصوصي المحتجزة خلال اسبوعين.

وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "المديرية اتخذت إجراءات عديدة بحق المركبات الخصوصي ممن يعملون بالأجرة"، مبيناً، أنَّه "تمَّ حجز ما يقرب من 2800 عجلة خلال الأسبوعين الماضيين في بغداد".

واوضح، أن "عمل المركبات الخصوصي بالأجرة يؤدي الى زخم مروري، ولابد لنا من اتخاذ اجراءات بحقهم وفق القانون"، مشيراً إلى أنَّ "العقوبة وفق القانون تقضي بحجز المركبة المخالفة 5 أيام وغرامة 100 ألف دينار".

واضاف، "في حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الحجز الى 10 أيام"، لافتاً الى أنَّ "مفارز المديرية منتشرة بعموم محافظات البلاد".

وكانت مديرية المرور العامة، قد أصدرت تنويهاً في (23/ آذار/ 2021)، أكدت فيه أنها ستقوم بإجراءات مشددة منها حجز المركبات لعشرة أيام وفرض غرامة مالية بحق اصحاب المركبات الخصوصي الذين يعملون بصفة سائق أجرة.

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