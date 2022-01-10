احباط سلسلة تفجيرات كانت تستهدف أرتال الدعم اللوجستي

2022/01/10 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت خلية الإعلام الأمني عن إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ 4 عبوات ناسفة في بغداد والمثنى والديوانية.وقالت الخلية في بيان إنه وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تمكنت من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ(4) عبوات ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد – البصرة.

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