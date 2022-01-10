كيف تجهز سيارتك لفصل الشتاء؟

2022/01/10 | 11:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما ندخل تدريجيًا في فصل الشتاء القارس، من المهم جدًا أن تكون سيارتك جاهزة للاستخدام بشكل يتلاءم مع هذا الطقس.وبالطبع، هناك بعض الأمور التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار، بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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