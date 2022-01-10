كازاخستان.. اعتقال 8 آلاف مسلح والخسائر بلغت 215 مليون دولار

2022/01/10 | 11:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الرسمة الكازاخية، اليوم الاثنين، السيطرة الوضع في جميع أنحاء البلاد، واعتقال نحو 8 آلاف مسلح مشارك في الأحداث الأخيرة، كما قدرت الأضرار التي لحقت بالبلاد بنحو 215 مليون دولار.وقالت لجنة الأمن القومي، إن الوضع في كازاخستان مستقر وتحت السيطرة، وتم تحييد مراكز التهديدات الإرهابية”.وأضافت “اعتبارا من 10 يناير استقر […]

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اعتقال 8 آلاف مسلح والخسائر بلغت 215 مليون دولار أولاً على ايرث نيوز.

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