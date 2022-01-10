وطني اليد يستأنف تدريباته استعداداً للبطولة الآسيوية

2022/01/10 | 11:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استأنف المنتخب الوطني بكرة اليد، تدريباته استعداداً للبطولة الآسيوية الـ20.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “منتخبنا الوطني عاود تدريباته ضمن معسكرة الداخلي والمقام على قاعة المدرسة التخصصية في بغداد استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية”.واوضح ان “المنتخب الوطني سيغادر إلى السعودية في الخامس عشر من […]

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