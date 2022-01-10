القبض على شخص ضبط بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال في حي العدل

2022/01/10 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد ، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على شخص ضبط بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال ضمن منطقة حي العدل من قبل دوريات نجدة حي الجامعة.

وقال بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم)، ان "نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام امنية وأنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد، من ضمنها القبض على شخص وضبط بحوزته سلاح غير مرخص بندقية نوع (M16) وبندقية صيد عدد (٢) ولوحات تسجيل سيارات عدد (٦) ضمن منطقة الجادرية من قبل دوريات نجدة (الكرادة )".

وأشار البيان الى "ضبط سيارة حمل نوع سكانيا متروكة على جانب الطريق ضمن منطقة كم سارة محملة (٢٥٠) كارتونة مشروبات كحولية من قبل دوريات نجدة الزعفرانية، وضبط سيارات (عليها اشارة حجز) عدد (٥) ضمن مناطق متفرقة ، فضلا عن القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة عدد ( ٢٤)".

وأضاف، ان "النجدة القت القبض على ( ٢٦) متسولآ".

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