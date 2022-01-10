2022/01/10 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل في مجلس النواب محمد عنوز، اليوم الاثنين، عن دور المستقلين في المرحلة المقبلة، في إشارة الى الجهة التي سينضمون اليها معها.

وقال عنوز في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "المرحلة المقبلة مرحلة مهمة وخطيرة، وأننا نعتقد ان دور النائب لا يعتمد بالدرجة الاولى على حجم الكتلة التي ينتمي لها وانما يعتمد على صدق وجدية النائب في اداء مهامه".

وأضاف أن "الدور لا يحتاج الى عدد كبير فسنبدأ بفتح كل ملفات الفساد والمشاريع، ونفعل الدور الرقابي بشكل حقيقي، كذلك سنعمل على تشريع القوانين المهمة التي تخص بناء الدولة وتمس المواطن".

وأشار عنوز إلى أن "عند التصويت على القوانين فإننا سنذهب مع اي كتلة تصوت على الموضوع بغض النظر عن الكتلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن الجهة التي ينوي النواب المستقلين الانضمام إليها - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن الجهة التي ينوي النواب المستقلين الانضمام إليها - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).