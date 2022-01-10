الجيش يشن عمليات مفاجئة في 4 قواطع بديالى

2022/01/10 | 11:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..كشف مصدر امني مطلع في ديالى، الاثنين، عن شن قوات الجيش عمليات دهم وتفتيش مفاجئة في 4 قواطع بمحافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من الفرقة الاولى للجيش العراقي شنت عمليات دهم وتفتيش مفاجئة في 4 قواطع ضمن الاجزاء الشرقية والشمالية الشرقية في ديالى لتعقب خلايا داعش الارهابي”.[…]

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