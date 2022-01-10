2022/01/10 | 11:49 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
كشف مصدر امني مطلع في ديالى، الاثنين، عن شن قوات الجيش عمليات دهم وتفتيش مفاجئة في 4 قواطع بمحافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من الفرقة الاولى للجيش العراقي شنت عمليات دهم وتفتيش مفاجئة في 4 قواطع ضمن الاجزاء الشرقية والشمالية الشرقية في ديالى لتعقب خلايا داعش الارهابي”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يشن عمليات مفاجئة في 4 قواطع بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف مصدر امني مطلع في ديالى، الاثنين، عن شن قوات الجيش عمليات دهم وتفتيش مفاجئة في 4 قواطع بمحافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من الفرقة الاولى للجيش العراقي شنت عمليات دهم وتفتيش مفاجئة في 4 قواطع ضمن الاجزاء الشرقية والشمالية الشرقية في ديالى لتعقب خلايا داعش الارهابي”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يشن عمليات مفاجئة في 4 قواطع بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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