2022/01/10 | 11:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xyG582XWrbU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخيانه الزوجية ليس مبرر للطلاق.. يحدثنا المستشار الأسري - احمد القضاة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخيانه الزوجية ليس مبرر للطلاق.. يحدثنا المستشار الأسري - احمد القضاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).