السليمانية.. اعتقال متهم بفتح النار صوب مدنيين على جبل أزمر (صور)

2022/01/10 | 11:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الإثنين، القبض على متهم بإطلاق النار على 3 مدنيين فوق أحد جبال المدينة، ما أدى إلى إصابتهم.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس"، (10 كانون الثاني 2022)، إنه "اعتقلت مفارز مركز شرطة كردسات مشتبها به فتح النار على جبل أزمر، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين".

وأضافت، أن "المتهم قام بفتح النار على جبل أزمر، وأصاب ثلاثة مدنيين، وبعد تدوين أقوال المشتكين وأمر القاضي وتحقيقات الشرطة، اعتقل مركز شرطة كردسات المتهم الذي كان يحاول الفرار، وبحوزته مسدس، وذلك بناء على أوامر من القاضي، وجارٍ التحقيق معه".

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