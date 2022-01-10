المحكمة الاتحادية: لم نعط رأيا مسبقا بشأن جلسة البرلمان امس

2022/01/10 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أنها لم تعط رأيا سمبقا بشأن جلسة مجلس النواب يوم امس الأحد.وذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لاصحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/1/2022 “.وأضاف البيان […]

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