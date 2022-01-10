محليا.. الدولار يواصل الارتفاع بشكل طفيف في تعاملات اليوم

2022/01/10 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاع طفيفا في البورصة المحلية.وقال مراسل ايرث نيوز، إن “أسعار بيع الدولار سجلت، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.ع.ع

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الدولار يواصل الارتفاع بشكل طفيف في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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