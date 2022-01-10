تشييع الشيوعي - محمد علي مقلد

2022/01/10 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد خطأ شائعتشييع الشيوعيجورج حاوي كان يتحدث بلغة الأمثال.خلال أعمال التحضير للمؤتمر السادس، استعان بالشاعر امرئ القيس في قوله، كجلمود صخر حطه السيل من علٍ، ليشبه به انهيار الحركة الشيوعية الذي، بحسب تقديره، لن يتوقف في وسط المنحدر، ولن يوقفه شيء قبل بلوغه القاع.



وثائق الحزب الشيوعي اللبناني التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر هي القاع.



كأنها تستبطن دعوة الجيل الجديد من اليساريين لكي يبادروا، متح ......





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