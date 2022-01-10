حكايات من الفولكلور الكردي-حتى عرف العقل أودى بالمال - ماجد الحيدر

2022/01/10 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الحكاية الثانية عشرةحتى عرف العقل أودى بالمالكان (شيرو) ابن اسرة كبيرة غنية.



عندما مات أبوه ترك له ثروة عظيمة، لكنه تصرف بحماقة وخفّة فأخذ يقيم الحفلات والولائم لمئات من "الأصدقاء" من الأراذل والحثالات والطائشين والطفيليين الذين جمعهم من حوله وأنفق عليهم من ماله، فلم تكن تمضِ ليلة إلا وأقام فيها مجلساً للغناء والرقص والطعام والشراب.



أما أمه فكانت تنصحه قائلةً:- عد الى رشدك يا ولدي ......





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