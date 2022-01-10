التعايش مع الأخطاء والتجاوزات وتوريث الأبناء للمواقع والمسؤوليات - نهاد ابو غوش

2022/01/10 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش التعايش مع الأخطاء والتجاوزاتوتوريث الأبناء للمواقع والمسؤولياتنهاد أبو غوشلو كان لدينا مجلس تشريعي، فلربما تقدم بعض النواب باستجواب لوزير الخارجية (هذا إذا بقي هو هو في مكانه ومنصبه، وحصلت الحكومة التي تضمه على ثقة المجلس ولو كان له رأي بأمر تعيينات السفراء) حول مسوغات تعيين السفيرة الجديدة في طهران، وما هي مؤهلاتها العلمية والأكاديمية، وخبراتها السياسية والدبلوماسية، وتجربتها النضالي ......





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