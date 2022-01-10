نائب سابق: إجراءات جلسة الامس باطلة من كافة النواحي

2022/01/10 | 11:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كركوك… أكد عضو مجلس النواب السابق ياسين العبيدي، الاثنين، أن ماجرى يوم أمس في جلسة البرلمان الاولى كان باطلا من كل النواحي.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ماجرى في جلسة مجلس النواب، امس الاحد، هو التفاف على الدستور والقانون ومخالفة للاتفاقيات السياسية ومحاولة لاجتثاث طرف معين وإضعافة في المعادلة”.وأضاف أن “على المحكمة الاتحادية […]

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