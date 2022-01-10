سوليفان: طهران ستواجه عواقب وخيمة في حال مهاجمتها مواطنينا

2022/01/10 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إيران بمواجهة رد حازم في حال تنفيذ الاخيرة تهديداتها بمهاجمة مواطنين أميركيين.

وقال سوليفان ردًّا على فرض إيران عقوبات على مجموعة من المسؤولين الأميركيين وتهديدات طهران بالانتقام لاغتيال قاسم سليماني قال ان ايران إذا هاجمت أيًّا من مواطني الولايات المتحدة بمن فيهم اثنان وخمسون شخصا أدرجتهم طهران على قائمة العقوبات فإنها ستواجه عواقب وخيمة.

وأضاف سوليفان انه وفي الوقت الذي تستمر فيه الفصائل الموالية لها بمهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط فإن مسؤولين إيرانيين يهددون بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

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