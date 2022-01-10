الديمقراطي يؤكد حسم منصب رئيس الجمهورية

2022/01/10 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، حسم منصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم مرشحين اثنين للمنصب.وقال النائب عن الحزب مهدي كريم في حديث للوكالة الرسمية، إنّ “الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفقا على ترشيح شخصيتن لمنصب رئيس الجمهورية”، مبيناً، أنّ “المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني”.وأضاف، أنه “تمّ حسم الأمر، سواء من قبل الكتل …

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