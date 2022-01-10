المحكمة الاتحادية تنفي اعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

2022/01/10 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قيامها باعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة لمجلس النواب.وقالت المحكمة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “لاصحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/1/2022”.[…]

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