واشنطن ترحب ببرلمان العراق الجديد.. وتتطلع لتشكيل الحكومة

2022/01/10 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت واشنطن بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي أكدت أنه "جزءا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية"، بحسب بيان للسفارة الأميركية في بغداد، نشرته عبر حسابها في فايسبوك.

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