البارزاني: نأمل أن يكون اختيار رئيس البرلمان فاتحة لعملية سياسية صحيحة

2022/01/10 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عن أمله بأن يكون انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي فاتحة لعملية سياسية صحيحة وجامعة لكل القوى.

واكد البارزاني خلال تهنئته لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه،أن تلك للخطوة من المؤمل ان تمضي بالعراق نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والعمل الجماعي من أجل المزيد من الخدمات وحاضر ومستقبل أفضل للمواطنين.

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