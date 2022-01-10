من منفذ واحد.. صادرات ايران إلى ترتفع بنسبة 200%

2022/01/10 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن حاكم مدينة دشت آزادكان في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، حميد سيلاوي، الاثنين، عن زيادة في صادرات السلع الايرانية الى العراق عبر معبر جذابه الحدودي بنسبة 266 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الايراني (بدا في 21 مارس 2021).وقال سيلاوي في في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الإيرانية الرسمية واطلعت عليه […]

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