إيران تكشف عن جولة مقبلة من المباحثات مع السعودية في بغداد

2022/01/10 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع السعودية في بغداد ضمن أجندتها.و في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعید خطيب زادة: “إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال”.وأضاف زادة، “اننا حاولنا أن نواصل هذه المفاوضات، وعلاقاتنا […]

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