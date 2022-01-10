موظفو العقود من امام صحة البصرة: مللنا من وعودكم

2022/01/10 | 12:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … تظاهر العشرات من موظفي عقود وزارة الصحة في البصرة، اليوم الاثنين، امام مبنى دائرة صحة المحافظة للمطالبة بمشمولهم بقرار 315، مشيرين الى انهم يأسوا من الوعود طوال الأشهر الماضية.وقال محمد الياسر، احد المنسقين للتظاهرة في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “موظفي العقود نظموا وقفة امام مبنى صحة البصرة، للمطالبة بتطبيق قرار 315 الخاص […]

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