شاهد.. نظرة مفصلة على أجزاء الشمس يرصدها أمريكي بكاميرته

2022/01/10 | 12:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يميل المصور الأمريكي، أندرو مكارثي، إلى رصد أي شيء موجود في السماء، هادفًا إلى توثيق الكون بالكامل من خلال عدسة كاميرته.ومن بين أبرز أعماله، نجح في تصوير أوضح صورة له للشمس، بحيث تعكس نظرة مفصلة على أجزاء هذا النجم..شاهد!

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