2022/01/10 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، اعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.

وقالت المحكمة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/1/2022 ".

وأضافت انه "يتوجب على كافة الجهات توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي او تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المسائلة القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تنفي اعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تنفي اعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).