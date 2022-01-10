الحشد يعزز قواته العسكرية في قضاء الطارمية

2022/01/10 | 12:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات اللواء 12 بالحشد الشعبي عززت جميع المواقع ونقاط المرابطة.

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